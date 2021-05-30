Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что европарламентарии якобы не имеют "полномочий по введению рестрикций". Политик отметил, что одновременно Европарламент якобы продолжает свою "линию на вмешательство в дела российского государства".

Заметьте Путин нам не даст нормально отпраздновать 30-летие Независимости, – Климкин

Это еще одно заявление в этом же ключе. Русофобия и антироссийская истерия стали визитной карточкой европарламентариев,

– сказал Слуцкий.

ЕС может ужесточить санкции

Глава Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и страной-агрессором сейчас "очень напряженные".

Политик убежден: ЕС должен усилить санкции против российских чиновников.

В то же время Сассоли подчеркнул, что необходимо "также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ".

Обратите внимание! В ЕС ввели санкции против российских чиновников еще в марте 2021 года. Причиной стало отравление российского оппозиционера Алексея Навального.