Соответствующее видео обнародовал украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале.

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И под вечер еще один сине-желтый флаг среди небоскребов во вражеской столице. Москва-Сити. Сегодня (23 августа – 24 канал),
написал военный корреспондент.

День Государственного Флага Украины

  • Первое признание сине-желтого как флага украинского народа произошло 22 марта 1918 года.
  • Тогда Центральная Рада приняла закон, утвердив сочетание этих двух цветов как знамя УНР.
  • Совет 18 сентября 1991 года юридически закрепил за сине-желтым статус официального флага страны.