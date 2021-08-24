Соответствующее видео обнародовал украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале.

Читайте также Под носом у оккупанта: в Москве запустили в небо флаг Украины – феерическое видео

И под вечер еще один сине-желтый флаг среди небоскребов во вражеской столице. Москва-Сити. Сегодня (23 августа – 24 канал),

– написал военный корреспондент.

День Государственного Флага Украины

Первое признание сине-желтого как флага украинского народа произошло 22 марта 1918 года.

Тогда Центральная Рада приняла закон, утвердив сочетание этих двух цветов как знамя УНР.

Совет 18 сентября 1991 года юридически закрепил за сине-желтым статус официального флага страны.

Обратите внимание! С 2004 года 23 августа ежегодно отмечают День Государственного Флага Украины.