Відповідне відео оприлюднив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі.
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І під вечір ще один синьо-жовтий прапор серед хмарочосів у ворожій столиці. Москва-Сіті. Сьогодні (23 серпня – 24 канал),
– написав військовий кореспондент.
День Держаного Прапора України
- Перше визнання синьо-жовтого як прапора українського народу сталось 22 березня 1918 року.
- Тоді Центральна Рада ухвалила закон, затвердивши поєднання цих двох кольорів як стяга УНР.
- ВРУ 18 вересня 1991 року юридично закріпила за синьо-жовтим статус офіційного прапора країни.