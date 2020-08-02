В Москве провалилась часть дороги: фото и видео
В Москве на проспекте Жукова 2 августа провалился асфальт. Это случилось рядом с местом проведения земляных работ, которые, вероятнее всего, и стали причиной обвала.
Из-за обвала грунта временно перекрыто движение на участке проспекта Маршала Жукова, сообщает российский Интерфакс.
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Под землю провалились сразу две полосы движения. Приблизительная площадь обвала составляет около 5 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
Автомобилистам рекомендуют объезжать эту часть дороги. Общественный транспорт, проезжающий по этой дороге, тоже уже изменил маршрут.
Обвал асфальта в Москве: смотрите видео
Обвал асфальта на проспекте Жукова в Москве / фото "Телеканала 360 градусов"
Проспект Маршала Жукова, где провалился асфальт: карта