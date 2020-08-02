У Москві на проспекті Жукова 2 серпня провалився асфальт. Це трапилося поряд з місцем проведення земляних робіт, які, найімовірніше, і стали причиною обвалу.

Через обвал ґрунту тимчасово перекрито рух на ділянці проспекту Маршала Жукова, повідомляє російський Интерфакс. До слова Діра під ногами у депутатів: біля Верховної Ради провалився асфальт – фото Під землю провалилися одразу дві смуги руху. Приблизна площа обвалу становить близько 5 квадратних метрів. Інформації про постраждалих немає. Автомобілістам рекомендують об'їздити цю частину дороги. Громадський транспорт, що проїздить цією дорогою, теж уже змінив маршрут. Обвал асфальту в Москві: дивіться відео

Обвал асфальту на проспекті Жукова в Москві / фото "Телеканалу 360 градусів" Проспект Маршала Жукова, де провалився асфальт: карта