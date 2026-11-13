В Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова: Заворотный впал в кому после взрыва

Об этом сообщают российские телеграм-каналы Mash и "Сирена".

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Что известно о состоянии Заворотного после взрыва?

По данным российских СМИ, Сергей Заворотный находится в реанимации после взрыва его автомобиля в Москве. Телеграм-канал 112 и издание "Известия" сообщили, что мужчина впал в кому.

Как выглядит автомобиль Заворотного после взрыва: смотрите видео

Как утверждает Mash, в результате взрыва Заворотный лишился левой руки, получил ушиб головного мозга, переломы ребер и правой ноги. В настоящее время он находится на искусственной вентиляции легких.

Российские СМИ также сообщают, что состояние мужчины осложняется онкологическим заболеванием. По информации Mash, в 2009 году Заворотный перенес операцию по поводу рака почки третьей стадии, а в 2021 году у него произошел рецидив с метастазами в кости таза.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном группой лиц общеопасным способом.

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Что известно об обстоятельствах взрыва?

Ранее "24 Канал" сообщал о взрыве внедорожника Toyota Fortuner в московском районе Чертаново. По предварительным данным, под днищем автомобиля заложили самодельное взрывное устройство, которое могло сработать дистанционно.

После взрыва правоохранители ограничили доступ к подъезду дома и начали изымать записи камер видеонаблюдения.