Как рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов, цены на поставку повысились в среднем на 40%, передает 24 канал.

Важно Исторический максимум: рубль продолжает рекордное падение

В то же время, растут и цены на отпуск алкоголя от компаний в заведения города. Но на этот раз уже не из-за курса рубля, а из-за логистических проблем. По словам Миронова, все российские производители поднимают цены. Однако компании, торгующие импортным алкоголем, сохраняют цены.

Это поддержка с их стороны и бизнеса, и предпринимателей, поскольку, несмотря на то, что товар стоит дороже, они отпускают его по старой цене. Однако новые партии алкоголя, которые они покупают за доллары, неизбежно будут дороже,

– сказал Миронов.

Он отметил, что повышение цен у других дистрибьюторов алкогольной продукции является хаотичным и имеет несколько причин:

кто-то учитывает, что покупал по старой цене и поднимает немного,

кто-то повышает цены даже выше, чем поднявшийся доллар, учитывая проблемы с логистикой.

При этом Миронов добавил, что некоторые рестораторы, правда, не все уже начали повышать цену на блюда в заведениях.

Рубль продолжает рекордное падение

Результат сокрушительных санкций Европы против России из-за начала войны оказал существенное влияние на экономику России. Курс рубля рекордно упал и теперь стоит больше 110 за доллар. Курс рубля к доллару сейчас – это исторический максимум.

Российский рубль после циничного вторжения России на территорию Украины потерял около 40% своей стоимости. В общем, российская национальная валюта начала обесцениваться еще 21 февраля, когда боевики обратились к Путину, чтобы он признал "независимость" так называемых псевдореспублик.

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