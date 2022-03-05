Як розповів омбудсмен ресторанного бізнесу у Москві Сергій Миронов, ціни на постачання підвищилися в середньому на 40%, передає 24 канал.

Важливо Історичний максимум: рубль продовжує рекордне падіння

Водночас зростають і ціни на відпуск алкоголю від компаній у заклади міста. Але цього разу вже не через курс рубля, а через логістичні проблеми. За словами Миронова, всі російські виробники підіймають ціни. Однак компанії, які торгують імпортним алкоголем зберігають ціни.

Це підтримка з їхнього боку і бізнесу та підприємців, оскільки попри те, що товар коштує дорожче, вони відпускають його за старою ціною. Проте нові партії алкоголю, які вони купують за долари, неминуче будуть дорожчими,

– сказав Миронов.

Він зазначив, що підвищення цін в інших дистриб'юторів алкогольної продукції є хаотичним і має кілька причин:

хтось враховує, що купував за старою ціною і підіймає трохи,

хтось підвищує ціни навіть вище, ніж піднявся долар з огляду на проблеми з логістикою.

При цьому Миронов додав, що деякі ресторатори, щоправда, не всі, вже почали підвищувати ціну на страви у закладах.

Рубль продовжує рекордне падіння

Результат нищівних санкцій Європи проти Росії через початок війни суттєво вплинули економіку Росії. Курс рубля рекордно впав і тепер коштує понад 110 за долар. Курс рубля до долара зараз – це історичний максимум.

Російський рубль після цинічного вторгнення Росії на територію України вже втратив близько 40% своєї вартості. Загалом російська національна валюта почала знецінюватись ще 21 лютого, коли бойовики звернулись до Путіна, щоб він визнав "незалежність" так званих псевдореспублік.

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