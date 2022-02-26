Журналиста отвезли в отдел полиции Дорогомилово. Его обвиняют в нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 Коап).

Внимание Роскомнадзор прессует оппозиционные российские СМИ: заставляет удалять правду о войне в Украине

Ранее сообщили, что роскомнадзор направил предупреждение сразу десяти изданиям относительно их материалов. Речь идет об "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона", "New Times", "Дождь", "Свободная Пресса", "Крым.Реалии", "Новая Газета", "Журналист", "Лениздат".

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