Журналіста відвезли до відділу поліції Дорогомилово. Його звинувачують у порушенні порядку проведення акції (ч. 5 ст. 20.2 КпАП).

Увага Роскомнадзор пресує опозиційні російські ЗМІ: змушує видаляти правду про війну в Україні

Раніше повідомили, що Роскомнадзор направив попередження одразу десятьом виданням щодо їх матеріалів. Мова йде про про "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона", "New Times", "Дождь", "Свободная Пресса", "Крым.Реалии", "Новая Газета", "Журналист", "Лениздат".

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