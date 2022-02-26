Дії росіян, які напали на Україну, спрямовані на підрив морально-психологічного стану особового складу та введення наших бійців в оману.
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У ДБР зазначили, що за день до початку війни українські захисники у зоні ООС отримали повідомлення, що нібито офіцери покинули свої підрозділи, тож чинити супроти немає сенсу.
Проте після того, як армія-агресора не змогла реалізувати бліцкриг в України, спецслужби Російської Федерації змінили свій підхід. Відтак дзвінки та СМС-повідомлення з погрозами та навіть пропозиціями щодо співпраці почали отримувати наступні особи:
- народні депутати,
- чиновники вищого рівня,
- керівники правоохоронних органів.
Російські окупанти прагнуть примусити українських посадовців "діяти на користь рф". Крім того, агресор погрожує розправитися з їхніми рідними.
Державне бюро розслідувань звертається до посадовців із закликом ніяк не реагувати на провокації росіян та залишатися вірними присязі та українському народу. До того, у відомсті наголосили, що фактичний результат є підтвердженням того, що дії агресора не мають жодного позитивного результату. Зокрема, за останні дві доби, українські захисники знищили:
- понад 2800 окупантів,
- більше ніж 530 одиниць техніки,
- велику кількість літаків та вертольотів.
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