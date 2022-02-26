Дії росіян, які напали на Україну, спрямовані на підрив морально-психологічного стану особового складу та введення наших бійців в оману.

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Росія намагається деморалізувати українських військових

У ДБР зазначили, що за день до початку війни українські захисники у зоні ООС отримали повідомлення, що нібито офіцери покинули свої підрозділи, тож чинити супроти немає сенсу.

Проте після того, як армія-агресора не змогла реалізувати бліцкриг в України, спецслужби Російської Федерації змінили свій підхід. Відтак дзвінки та СМС-повідомлення з погрозами та навіть пропозиціями щодо співпраці почали отримувати наступні особи:

народні депутати,

чиновники вищого рівня,

керівники правоохоронних органів.

Російські окупанти прагнуть примусити українських посадовців "діяти на користь рф". Крім того, агресор погрожує розправитися з їхніми рідними.

Державне бюро розслідувань звертається до посадовців із закликом ніяк не реагувати на провокації росіян та залишатися вірними присязі та українському народу. До того, у відомсті наголосили, що фактичний результат є підтвердженням того, що дії агресора не мають жодного позитивного результату. Зокрема, за останні дві доби, українські захисники знищили:

понад 2800 окупантів,

більше ніж 530 одиниць техніки,

техніки, велику кількість літаків та вертольотів.

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