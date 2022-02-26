Действия напавших на Украину россиян направлены на подрыв морально-психологического состояния личного состава и введение наших бойцов в заблуждение.
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Россия пытается деморализовать украинских военных
В ДБР отметили, что за день до начала войны украинские защитники в зоне ООС получили сообщение, что якобы офицеры покинули свои подразделения, так что делать против этого нет смысла.
Однако после того, как армия-агрессора не смогла реализовать блицкриг в Украине, спецслужбы Российской Федерации изменили свой подход. Следовательно, звонки и СМС-сообщения с угрозами и даже предложениями о сотрудничестве начали получать следующие лица:
- народные депутаты,
- чиновники высшего уровня,
- руководители правоохранительных органов
Российские кафиры стремятся заставить украинских чиновников "действовать в пользу России". Кроме того, агрессор грозится расправиться с их родными.
Государственное бюро расследований обращается к чиновникам с призывом не реагировать на провокации россиян и оставаться верными присяге и украинскому народу. К тому же, в ведомстве подчеркнули, что фактический результат является подтверждением того, что действия агрессора не дают никакого положительного результата. В частности, за последние двое суток, украинские защитники уничтожили:
- более 2800 кафиров,
- более 530 единиц техники,
- большое количество самолетов и вертолетов.
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