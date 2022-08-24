российские пропагандисты уже успели обвинить в этом Украину. Об этом пишут росСМИ, передает 24 канал.

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Что говорят в россии о минировании

24 августа россиянам поступила информация о заминировании всех торговых центров в Москве. В то же время, российские взрывотехники решили проверить ТЦ выборочно.

Все торговые центры в Москве "заминировали" анонимы из Украины, проходят выборочные проверки, сообщили в экстренных службах,

– говорится в сообщении пропагандистских СМИ.

В оккупированном Севастополе сообщили о заминировании ТРЦ

Жители Севастополя 21 августа сообщили, что в городе звучал сигнал воздушной тревоги. Впоследствии охрана ТРЦ "Муссон" начала выгонять всех посетителей на улицу из-за сообщения о заминировании.

Напомним, что после "хлопка" на территории Крыма тысячи россиян начали убегать с территории оккупированного полуострова. Кажется, даже они смекнули, что осталось крайне мало времени до того момента, когда над ним снова развеется украинский флаг, а россияне будут отвечать за все преступления против Украины и украинцев.

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