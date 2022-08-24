російські пропагандисти вже встигли звинуватити у цьому Україну. Про це пишуть росЗМІ, інформує 24 канал.
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Що кажуть у росії про мінування
24 серпня до росіян надійшла інформація про замінування усіх торгових центрів у Москві. Водночас російські вибухотехніки вирішили перевірити ТЦ вибірково.
Усі торгові центри в Москві "замінували" аноніми з України, відбуваються вибіркові перевірки, повідомили в екстрених службах,
– йдеться у повідомленні пропагандистських ЗМІ.
В окупованому Севастополі повідомили про замінування ТРЦ
Жителі Севастополя 21 серпня повідомили, що у місті лунав сигнал повітряної тривоги. Згодом охорона ТРЦ "Мусон" почала виганяти усіх відвідувачів на вулицю через повідомлення про замінування.
Нагадаємо, що після "бавовни" на території Криму тисячі росіян почали вткати з території окупованого півострова. Здається, навіть вони допетрали, що залишилось вкрай мало часу до того моменту, коли над ним знову замайорить український прапор, а росіяни відповідатимуть за всі злочини проти України та українців.
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