В Москве в полночь начался "ливневый снег". По слова метеоролога, за ночь в столице выпало 14 мм осадков или 22% от всей нормы мая. Снег повалил деревья и вызвал пробки на дорогах, передает 24 Канал.

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Российскую столицу и окрестности засыпало снегом

Как пишут российские паблики, больше всего пострадал Зеленоград – один из 12 административных округов Москвы. По меньшей мере 20 деревьев ночью обрушились на припаркованные во дворах автомобили. В районе Матушкино оборваны провода электропередач.

Заснеженные Москва и область / Фото соцсети

Вот это доброе утро нам 2 мая. Проснулась от треска. Точнее даже от выстрелов, потом треск. Не пойму, что происходит: смотрю, деревья валятся одно за другим,

– рассказала одна из жительниц города.

Из-за мокрого снега ночью в Московской области более 26 тысяч человек остались без света, сообщил тамошний губернатор Андрей Воробьев.

Из-за непогоды вышли из строя 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Больше всего досталось Талдому и Дмитрову. Были проблемы и на железной дороге – деревья попадали на Савеловском направлении, повредив электросети и перекрыв колеи. На всех проблемных участках в регионе работают 2 сотни ремонтных бригад.

Пока что сообщений о пострадавших людях не поступало, но к обеду обещают дождь, а значит – гололедицу.

Что происходит в Москве и Подмосковье: смотрите видео

Напомним, что ночью Россия и оккупированные территории подверглись налету более 120 дронов. Особенно громко и взрывоопасно было в Крыму.