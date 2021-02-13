Сильнейший снегопад за десятки лет: Москву замело снегом
В Московской области России в течение 12 – 13 февраля выпало свыше 60% месячной нормы осадков. Ожидается, что сугробы вырастут до полуметра.
Источник:Интерфакс
12 февраля количество дневных осадков в Москве побило рекорд 1973 года.
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Какая ситуация в Москве
По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, дорожные и коммунальные службы уже перевели в усиленный режим работы.
Прежде всего, работы ведутся на магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, выездах из сел, на подходах к автовокзалам и станциям,
– рассказал Гержик.
Погодные условия осложняются порывистым ветром скоростью 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха опускается до -18...-20 градусов.
По данным синоптиков, снегопад прекратится в воскресенье. Кстати, местные власти Москвы говорят, что на полную уборку снега необходимо 8 дней.
Москву замело снегом / Фото телеграм-канал Baza, Meduza
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