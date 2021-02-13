В Московской области России в течение 12 – 13 февраля выпало свыше 60% месячной нормы осадков. Ожидается, что сугробы вырастут до полуметра.

12 февраля количество дневных осадков в Москве побило рекорд 1973 года.

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Какая ситуация в Москве

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, дорожные и коммунальные службы уже перевели в усиленный режим работы.

Прежде всего, работы ведутся на магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, выездах из сел, на подходах к автовокзалам и станциям,

– рассказал Гержик.

Погодные условия осложняются порывистым ветром скоростью 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха опускается до -18...-20 градусов.

По данным синоптиков, снегопад прекратится в воскресенье. Кстати, местные власти Москвы говорят, что на полную уборку снега необходимо 8 дней.

Москву замело снегом / Фото телеграм-канал Baza, Meduza