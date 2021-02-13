У Московській області Росії впродовж 12 – 13 лютого випало понад 60% місячної норми опадів. Очікується, що замети виростуть до пів метра.

12 лютого кількість денних опадів у Москві побила рекорд 1973 року.

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Яка ситуація у Москві

За словами міністра транспорту і дорожньої інфраструктури Підмосков'я Олексія Гержіка, дорожні та комунальні служби вже перевели у посилений режим роботи.

Перш за все, роботи ведуться на магістралях, під'їзних дорогах до об'єктів соціальної інфраструктури, маршрутах громадського транспорту, виїздах з сіл, на підходах до автовокзалів і станцій,

– розповів Гержік.

Погодні умови ускладнюються поривчастим вітром швидкістю 20 метрів на секунду. У ночі температура повітря опускається до -18...-20 градусів.

За даними синоптиків, снігопад припиниться у неділю. До речі, місцева влада Москви каже, що на повне прибирання снігу необхідно 8 днів.

Москву замело снігом / Фото телеграм-канал Baza, Meduza