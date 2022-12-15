Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Также он опубликовал соответствующие фотографии разрушенного моста.
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Как выглядит мост через Северский Донец
Мост через Северский Донец, ведущий из города в село Татьяновка и Святогорскую Лавру. Он полностью разрушен в результате боевых действий. Уже проведено специальное обследование. Вывод – нужна реконструкция,
– рассказал Тимошенко.
Сейчас продолжаются работы по разработке проектной документации. В планах областных властей начать реконструкцию весной 2023 года. В настоящее время там обустроен временный объезд.
"Важно восстановить нашу инфраструктуру, чтобы люди имели возможность свободно передвигаться между населенными пунктами. Конечно, все работы будут проводиться с учетом ситуации безопасности. Мы обязательно отстроим наш Донбасс", – подчеркнул Тимошенко.
Мост через Северский Донец полностью разрушен / фото Кирилл Тимошенко
Оккупанты форсировали Северский Донец
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне форсировали реку Северский Донец, чтобы обеспечить продвижение для основных сил.
Также оккупанты пытались создать понтонный мост через Северский Донец возле поселка Белогоровка в Луганской области. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.