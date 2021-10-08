Металл компании "Метинвест" служит материалом для строительства крупнейших небоскребов Лондона и Нью-Йорка. Более 5 тысяч тонн украинской стали было использовано для возведения одного из самых высоких зданий Европы – лондонского 72-этажного небоскреба The Shard. Также известно, что сталь "Метинвеста" используется для строительства крупнейших лайнеров, танкеров, мостов и стадионов.

В 2020 году в итальянском городе Генуя был построен мост длиной более километра с 18 500 тонн стали "Метинвеста". Новое сооружение объединило две части города после трагического обрушения моста Моранди.

Уникальным в целом мире украинский горно-металлургический комплекс делает то, что сегодня около 80% производимой в стране металлургической продукции поставляется на экспорт.

Согласно статистике 2020 года: "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней более 22 миллиардов гривен налогов и сборов, закрепившись в списке крупнейших налогоплательщиков страны.

Кроме этого, металлургическая компания "Метинвест" возглавила рейтинг 100 крупнейших частных компаний страны по версии журнала Forbes Украина.

"Метинвест" обеспечивает рабочие места для более 90 тысяч людей и помогает генерировать 8% ВВП страны. "Метинвест" произвел 142 миллионов тонн стали, чего хватило бы на 20 тысяч Эйфелевых башен или 10 тысяч Дарницких мостов за 15 лет своей работы.