Метал компанії Метінвест слугує матеріалом для будівництва найбільших хмарочосів Лондона та Нью-Йорка. Понад 5 тисяч тонн української сталі було використано для зведення однієї з найвищих будівель Європи – лондонського 72-поверхового хмарочоса The Shard. Також відомо, що сталь Метінвесту використовується для будівництва найбільших лайнерів, танкерів, мостів і стадіонів.
У 2020 році в італійському місті Генуя був побудований міст довжиною більше кілометра з 18 500 тонн сталі "Метінвесту". Нова споруда об'єднала дві частини міста після трагічного обвалення моста Моранді.
Унікальним в цілому світі український гірничо-металургійний комплекс робить те, що на сьогодні близько 80% виробленої в країні металургійної продукції поставляється на експорт.
Згідно зі статистикою 2020 року: "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів понад 22 мільярди гривень податків і зборів, закріпившись у переліку найбільших платників податків країни.
Окрім цього, металургійна компанія "Метінвест" очолила рейтинг 100 найбільших приватних компаній країни за версією журналу Forbes Україна.