По его словам, на 10 утра 11 марта 2022 – все дороги области проездные. При этом нет никаких ограничений в движении.

Важно Проникновения российских войск на территорию Днепропетровщины нет – глава областного совета

Важно отметить, что мосты, путепроводы, транспортные развязки не разрушены.

Однако следует помнить, что на блок-постах проверяют документы. Комендантский час в регионе с 20 вечера по 6 утра. "Учитывайте это при планировании маршрута", – добавили в Днепропетровской ОГА (ОВА).

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