За його словами, на 10 ранку 11 березня 2022 року – всі дороги області проїзні. При цьому немає жодних обмежень руху.

Важливо Проникнення російських військ на територію Дніпропетровщини немає, – глава обласної ради

Важливо зазначити, що мости, шляхопроводи, транспортні розв’язки – не зруйновані.

Проте варто памʼятати, що на блок-постах перевіряють документи. Комендантська година в регіоні з 20 вечора по 6 ранку. "Враховуйте це, коли плануєте маршрут", – додали в Дніпропетровській ОДА (ОВА).

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