За словами Лукашука, майже усі наслідки ракетного удару вдалося ліквідувати. Рятувальники та правоохоронці працюють у посиленому режимі.

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По Дніпру завдали ракетного удару, ДСНС та поліція працюють в посиленому режимі. Будь-якого проникнення російських військ на територію області немає,

– наголосив Лукашук.

Жертвою авіаудару стала одна людина.

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