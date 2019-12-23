Мосты Киева: какие из них опасны?

В Киеве насчитывается 75 аварийных мостов и путепроводов. Несут ли такие объекты угрозу жизни граждан, разбирался журналист 24 канала.

Столица может похвастаться большим количеством мостов. Красота этих творений человеческой инженерии поражает, но, видимо, каждый, кто пересекает мост, иногда может почувствовать определенный страх: а не обвалится ли сооружение?

Читать также: Из-за проседания в Киеве ограничили движение по мосту Патона: детали

Ситуация с мостами Киева должна была бы отличаться от других украинских городов, ведь это столица нашего государства, город, который показывает пример другим и представляет Украину иностранным гостям.

Однако состояние киевских мостов оставляет желать лучшего. Это касается и всех подобных сооружений Украины. Если говорить о безопасности, главной проблемой, отмечают эксперты, является непредсказуемость разрушения таких мостов.

Самое страшное, что мы не знаем, где и в какой момент обвалится мост,

– отметил Владимир Шульмейстер, директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего.

В Украине отсутствует эффективная система инспектирования мостов, на них мало обращают внимания во власти, рассказал 24 каналу эксперт. По его убеждению, такое положение вещей существует из-за коррупционных интересов.

Есть такая проблема – отсутствие контроля веса фур. В Украине за это отвечает концерн Укртрансбезпека. Например, он "закрывает глаза" на то, что через мосты ездят фуры общим весом больше ста тонн, хотя по нормам разрешено не больше сорока. Представим, что две такие фуры одновременно окажутся на аварийном мосту, он может просто рухнуть,

– сказал Шульмейстер.

Возможность получения коррупционной выгоды является, увы, одним из основных факторов, которыми руководствуются при использовании бюджетных средств. Деньги на ремонт мостов закладываются, но основной дерибан происходит во время ремонта дорог, там "заточены" уже все инструменты для этого, сообщил эксперт.

Поэтому и осваиваются бюджетные средства в основном на ремонт дороги, который считается одним из самых дорогих в Европе. За последние два года смета выросла вдвое, добавил Шульмейстер.

Вопросом мостов у нас занимаются только тогда, когда они сами обваливаются. Чтобы решить проблему, государство должно ввести системное обслуживание и ремонт мостов и путепроводов, считает он.

Какие мосты в Киеве являются наиболее аварийными?

Шулявский "уставший" мост однако является доказательством того, что и на ремонте мостов тоже неплохо зарабатывают коррупционеры. Напомним, что в ноябре НАБУ открыло дело против Виталия Кличко по подозрению в возможном злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста. С марта 2019 года этот путепровод закрыт.

Читать также: Возле Шулявского моста нашли более 100 боеприпасов времен Второй мировой



Шулявский мост / фото: УНН

Что касается остальных аварийных мостов, через которые движение транспорта не было ограничено, эксперты отмечают, что в Киеве не такая ужасная ситуация, чтобы говорить об угрозе для жизни людей.

Несмотря на аварийность некоторых мостов, в столице нет таких объектов, которые были бы в крайне аварийно-опасном состоянии и угрожали жизни. В случае критического состояния путепровод просто закрывают, никто не станет рисковать, такое мнение высказал Александр Сергиенко, директор центра "Института города" в комментарии Слово и Дело.

Но вернемся к Кличко. Он назвал три моста, которые, среди других, являются наиболее аварийными.

Мост Патона давно находится в неудовлетворительном состоянии, а 18 декабря случилось проседание покрытия, из-за чего проезд на нем был ограничен. Киевавтодор намерен завершить ремонт до 23 декабря.



Мост Патона / фото из открытых источников

Мост Метро также признали ограниченно работоспособным. Уже несколько лет по мосту запрещено движение большегрузного транспорта.



Мост "Метро" / фото из открытых источников

К очень "уставшим" мостам столицы относится и Дарницкий мост.



Дарницкий мост / фото из открытых источников

Городской голова Виталий Кличко обещал серьезно заняться проблемой. Мэр даже открыл в столице новый мост, который в народе уже прозвали "мост Кличко". Речь идет о стеклянном путепроводе, между Владимирской горкой и Крещатым парком. Но Киевскому городскому голове с мостами не везет.

Что не так с "мостом Кличко"? В мае, уже на второй день после открытия, на новом мосту появилась трещина на одной из стеклянных секций. Ее быстренько заменили, но беда – на следующий день стекло снова треснуло. В июле стало известно о трещине в покрытии возле стойки ограждения и заметном ослаблении тросов, которые к этой стойке крепились. И это еще не все проблемы с этим мостом. В конце концов НАБУ взялось за "мост Кличко": за растрату средств открыли дело.



Мост Кличко / 24 канал

Также Кличко обещал, что долгострой Подольско-Воскресенского моста наконец закончится, но сроки постоянно смещаются. Город не имеет необходимых средств, чтобы "закрыть" все вопросы с мостами сразу. К слову, чтобы отремонтировать все мосты в Украине, необходимо потратить около одного миллиарда долларов.

Читать также: Самые громкие скандалы украинской политики в 2019 году