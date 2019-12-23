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      Мости Києва: які з них небезпечні?

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      У Києві більшість мостів у аварійному стані / 24 канал

      У Києві налічується 75 аварійних мостів та шляхопроводів. Чи несуть такі об'єкти загрозу життю громадян, розбирався журналіст 24 каналу.

      Столиця може похизуватися великою кількістю мостів. Краса цих витворів людської інженерії вражає, але мабуть кожен, хто перетинає міст, іноді може відчути певний страх: а чи не обвалиться споруда?

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      Ситуація з мостами Києва мала би відрізнятися від інших українських міст, адже це столиця нашої держави, місто, яке показує приклад іншим та репрезентує Україну іноземним гостям.

      Проте стан київських мостів бажає бути кращим. Це стосується й всіх подібних споруд України. Якщо говорити про безпеку, головною проблемою, зазначають експерти, є непередбачуваність руйнації таких мостів.

      Найстрашніше, що ми не знаємо, де і у який момент обвалиться міст, – зазначив Володимир Шульмейстер, директор програми "Інфраструктура" Українського інституту майбутнього.

      В Україні відсутня ефективна система інспектування мостів, на них мало звертають увагу у владі, розповів 24 каналу експерт. За його переконанням, такий стан речей існує через корупційні інтереси.

      Є така проблема – відсутність контролю ваги фур. В Україні за це відповідає Укртрансбезпека. Наприклад, він "закриває очі" на те, що через мости їздять фури загальною вагою більше ста тон, хоча за нормами дозволено не більше сорока. Уявімо, що дві такі фури одночасно опиняться на аварійному мосту, він може просто обвалитися, – сказав Шульмейстер.

      Можливість отримання корупційної вигоди є, на жаль, одним з основних чинників, якими керуються при використанні бюджетних коштів. Гроші на ремонт мостів закладаються, але основний дерибан відбувається під час ремонту доріг, там "заточені" вже всі інструменти для цього, повідомив експерт.

      Тому й освоюються бюджетні кошти в основному на ремонт дороги, який вважається одним з найдорожчих в Європі. За останні два роки кошторис виріс удвічі, додав Шульмейстер.

      Питанням мостів у нас займаються лише тоді, коли вони самі обвалюються. Аби вирішити проблему, держава мусить запровадити системне обслуговування й ремонт мостів та шляхопроводів, вважає він.

      Які мости у Києві є найбільш аварійними?

      Шулявський "втомлений" міст проте є доказом того, що й на ремонті мостів теж непогано заробляють корупціонери. Нагадаємо, що у листопаді НАБУ відкрило справу проти Віталія Кличка за підозрою у можливому зловживанні владою та розкраданні коштів при реконструкції Шулявського мосту. З березня 2019 року цей шляхопровід закритий.

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      Шулявській міст / фото: УНН

      Що стосується решти аварійних мостів, через які рух транспорту не був обмежений, експерти зазначають, що у Києві не така жахлива ситуація, щоб говорити про загрозу для життя людей.

      Незважаючи на аварійність деяких мостів, у столиці немає таких об'єктів, які були б у вкрай аварійно-небезпечному стані та загрожували б життю. У разі критичного стану шляхопровід, просто закривають, ніхто не стане ризикувати, таку думку висловив Олександр Сергієнко, директор центру "Інституту міста" у коментарі Слово і Діло.

      Але повернемось до Кличка. Він назвав три моста, які серед інших, є найбільш аварійними.

      Міст Патона давно знаходиться в незадовільному стані, а 18 грудня трапилося просідання покриття, через що проїзд на ньому був обмежений. Київавтодор мав намір завершити ремонт до 23 грудня.

      Міст Патона / фото з відкритих джерел

      Міст Метро також визнали обмежено працездатним. Вже кілька років, як мостом заборонено рух великовантажного транспорту.

      Міст "Метро" / фото з відкритих джерел

      До дуже "стомлених" мостів столиці відноситься й Дарницькій міст.

      Дарницький міст / фото з відкритих джерел

      Міський голова Віталій Кличко обіцяв серйозно зайнятися проблемою. Мер навіть відкрив у столиці новий міст, який в народі вже прозвали "міст Кличка". Мова йде про скляний шляхопровід, між Володимирською гіркою та Хрещатим парком. Але Київському міському голові з мостами не щастить.

      Що не так з "мостом Кличка"? У травні, вже на другий день після відкриття, на новому мосту з’явилась тріщина на одній з скляних секцій. Її швиденько замінили, але лихо, на наступний день скло знову тріснуло. У липні стало відомо про тріщину в покритті біля стійки огорожі та помітне ослаблення тросів, які до цієї стійки кріпилися. І це ще не всі негаразди з цим мостом. Зрештою НАБУ взялося за "міст Кличка": через розтрату коштів відкрили справу

      Міст Кличка / 24 канал

      Також Кличко обіцяв, що довгобуд Подільсько-Воскресенського мосту нарешті закінчиться, але строки постійно зміщуються. Місто не має необхідних коштів аби "закрити" всі питання з мостами одразу. До слова, аби відремонтувати всі мости в Україні, необхідно витратити приблизно одного мільярда доларів.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новини політики Публікації Статті Віталій Кличко
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