История "Мотор-Сичи" – сложнейший геополитический кейс в истории Украины. Он – не только о рабочих местах и ​​чувствительных оборонных технологиях. Во многом речь идет о выживании государства.

Вынужденного выбирать между фатальными экономическими потерями и угрозой лишиться суверенитета.

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Между Китаем и США

Чтобы получить первое, Украине достаточно окончательно отбросить китайские претензии на "Мотор Сич" (МС – далее). А приняв их, настроим против себя ключевого партнера – США.

Ситуация с МС не имеет простого решения. До решения СНБО о так называемой национализации Украина сохраняла поле для маневра. Сейчас же ключевые партнеры – США и Китай – зажали нас в тисках. Любой вариант требует от Киева репутационных и экономических потерь.

Без уступок Украины возобновление диалога с Китаем маловероятно. Но цена уступок не может быть критической. В условиях войны с РФ политическая ставка на США – определяющая. Они – авторы тренда "Путин-убийца". И лишь они готовы популяризировать этот нарратив в мире. Для них – продажа МС неприемлема. Следовательно, к сожалению, – и для нас.

Наша задача – найти точки соприкосновения с Китаем, сохранив партнерский формат с американцами. Варианты Киева должны быть интересными Пекину и приемлемыми для Вашингтона. Возможные альтернативы – точно вне сектора безопасности. Наше предложение должно быть асимметричным. Это могут быть инвестиции в агросектор, учитывая запуск в Украине рынка земли. Китай может интересоваться стратегическими инвестициями в украинские порты, в авиастроение или погрузочно-логистические терминалы.

Время работает против нас

Договариваться надо до решения международного арбитража, где китайцы рассчитывают получить компенсацию за утраченную в Украине собственность. Это может произойти, по оценкам юристов, через полтора-два года. Наши шансы на победу там – мизерные. А поражение обойдется бюджету до 5 млрд долларов. Для Украины – заоблачная цифра. И это – без учета потерь от возможных торговых ограничений со стороны Пекина.

В то же время, возможное поражение в споре с Китаем усилит нашего врага – РФ. Кремль рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с китайскими акционерами "Мотор Сичи" и получение ими технологий и документации нашего предприятия.

80% вертолетов, произведенных в РФ, оснащены запорожскими двигателями.

Даже новый китайско-российский вертолет Advanced Heavy Lift, по настоянию Поднебесной, проектировался с двигателем АИ-136Т. ГП "Ивченко-Прогресс" передало его в пользование "Мотор Сичи". Поэтому русских устраивает вариант дальнейшей покупки и обслуживания украинских авиационных агрегатов через китайский Чунцин, где должно быть налажено производство.

Диалог с Китаем стоит разворачивать на разных уровнях, в том числе – высшем. Можно попробовать восстановить коммуникацию на площадке Межведомственной рабочей группы Минюста, созданной для доарбитражного урегулирования.

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Отдельный кейс – коммуникации с главой DCH Group Александром Ярославским. Он имеет влияние быть посредником в переговорах Киева и Пекина. Собственно, китайцы и привлекли его в проект, предложив Украине уважаемого и адаптированного к местным реалиям партнера.

Цель диалога – сформулировать для Поднебесной альтернативу, сохранить за Украиной контроль над МС и побудить китайцев отказаться от арбитражных требований. Главное – сделать это до Часа-Ч. Иначе миллиарды арбитражных долларов, "сбитых" с Украины, станут для китайцев и DCH Group интереснее, чем само предприятие раздора.