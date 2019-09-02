"Мотор Сич": невозможно потерять то, что тебе не принадлежит

За последние две недели в некоторых западных СМИ появились новости, которые породили бурю в украинских СМИ относительно "Мотор Сич" и представленного в АМКУ заявления о концентрации акций предприятия в руках китайских компаний и "Укроборонпрома".

Поразило то, насколько поверхностные и неточные выводы, недостоверная и надуманная информация, свободные предположения и искаженные факты употребляются в этих публикациях. Из них было только два более-менее адекватных и точных со ссылкой на "собственные источники в правительстве" одного из ведущих информационных агентств. Остальные, даже с привлечением "аналитиков", просто свободные размышления свободных творцов на заданную абстрактную тему... причем, на удивление, это касается как новоиспеченных неизвестных "аналитиков", так и влиятельных реальных экспертов отрасли, которые использовали непроверенную, необоснованную и откровенно некачественную информацию для обоснования своих мыслей. Попробуем разобраться во всем этом информационном водовороте.

Итак, что мы знаем о предприятии, которое так интересует не только Украину, но еще, как минимум, США, Китай и Россию? Если спросить на улице прохожих или даже в стенах ВР народных депутатов, то большинство скажет, что "Мотор Сич" – это стратегическое государственное предприятие и гордость Украины, которое производит авиационные двигатели для всего мира и владельцем которого является господин Богуслаев, который был много созывов и народным депутатом, но на этот раз проиграл выборы. Но не все так просто. Ибо дьявол, как известно, кроется в мелочах.

"Мотор Сич" – не государственное и не стратегическое предприятие

К 1994 году компания Мотор Сич называлось "Моторостроитель", и именно под этим названием оно было первоначально внесено в перечень объектов для приватизации, а затем по инициативе правительства Кучмы приняло участие в экспериментальном плане приватизации. Главная идея была в том, чтобы совладельцами предприятия стали его работники, а также пенсионеры, которые отработали на нем всю жизнь. Им было предложено 41% акций. Владельцами еще 15% могли стать лица, никак не связанные с компанией, через свободную продажу. Остальные акции также подлежали приватизации. 17% – на конкурсной основе, и остальные 27% – стратегическому инвестору под обязательства запустить производство новых авиадвигателей. Теоретически это должно привести к тому, что у компании появились бы несколько совладельцев, каждый из которых был бы заинтересован в ее развитии. На практике же произошло то, что и на остальных приватизированных промышленных гигантах в 1990-х годах. Директор завода Вячеслав Богуслаев через фирмы-посредники скупил акции у работников, и сделал все, чтобы близкие к нему структуры победили на инвестиционном конкурсе. Он стал фактически единоличным владельцем предприятия, которое называлось уже по-новому – Мотор Сич. Конечно, на данный момент уже ни о каком статусе стратегического речь не шла.

"Мотор Сич" нельзя просто национализировать

Аналитик Михаил Гончар в интервью для "Радио Свобода" высказывает мнение: "В свое время была сделана ошибка – а мы же теперь понимаем, что коррумпированный государственный аппарат при определенных условиях продаст, что угодно, – "Мотор Сич" был приватизирован". Странный комментарий как для аналитика. Потому что не учтена маленькая деталь – 1990-е годы ... тотальный дефицит, купоны, предприятия исчезали и вырезались на металлолом друг за другом. МММ, кооперативы ... сколько сейчас осталось предприятий с тех пор? Десять? С учетом тогдашней ситуации это было единственным возможным решением для выживания завода. Если бы в то время, в тех условиях не было Кучмы, не было амбициозного Богуслаева, не было 25000 сотрудников, согласных на этот шаг, вероятность существования завода сегодня была бы бесконечно мизерной. То есть на то время и при тех обстоятельствах Богуслаев реально и по праву заслужил звезду героя, который спас уникальное производство, не принимая во внимание средства и методы "отжима" акций.

"Мотор Сич" продает продукцию в почти 160 стран мира, но есть, как говорится, одно но

Если посчитать весь парк авиационной техники с двигателями "Мотор Сич", то он реально есть в более 160 странах мира. Это невероятно круто! Но также есть некоторые важные нюансы. Основным рынком сбыта все эти годы, фактически до 2015 года включительно, была Россия, что составило более 90% доходов предприятия! То есть с началом российской агрессии против Украины и соответствующим решением СНБО о запрете поставки военной техники и техники двойного потребления в Россию предприятие было обречено. Разве это не было очевидным? Разве это не нуждалось в соответствующем государственном решении? Нуждалось. Но ничего не было сделано. Как результат, Богуслаеву пришлось искать возможности выживать в новых реалиях. Не секрет, что рынки вооружений, или двойных технологий, как правило, используют "прокладки" и третьи страны для поставок в страны-заказчика. А им, увы, оказывается не просто страна-заказчик в Африке, а страна-агрессор, потому что другого рынка не существует. Здесь можно спросить , а почему не учтены Индия, та же Африка и Китай? Ибо первые две территории – это мизер, а чрезвычайная потребность КНР в авиадвигателях встала тоже в последние годы, когда Китай научился делать фюзеляжи. И сотрудничество с китайцами – это отдельная философия, что тоже не воплощается за один день. То есть реальных рынков, способных сделать соответствующие заказы, всего два – Россия и Китай. Другие есть, но это не влияет, как говорится, на "среднюю температуру по больнице".

Богуслаев – не владелец завода

Начнем с ценностей. Богуслаев никогда не любил китайцев и сотрудничал с ними в крайних случаях на очень выгодных условиях для него. Несмотря на это, китайцы очень уважают Богуслаева, ибо он в их парадигме "красного директора" является бесспорным образцом дисциплины, научных знаний и технологических достижений, успеха в мире. Думаю, что китайцы охотно дали бы ему почетное гражданство, если бы сам Богуслаев захотел. Но надо понимать, что родина Богуслаева, – это не Украина и даже не Россия, а СССР. И таким и является производство до сих пор – анклавом СССР в Украине, но с чисто коммерческим и даже капиталистически-диким подходом к делу на уровне топ-менеджмента. С учетом предыдущих тезисов о рынках, агрессии, решении СНБУ, надзоре СБУ и т. д. Богуслаеву ничего не осталось, как согласиться начать переговоры с китайцами о продаже долей компании и инвестиций. Эти переговоры были чрезвычайно тяжелыми с учетом всего вышеупомянутого и особенно философии Богуслаева. Говорят, Путин дважды предлагал Богуслаеву перевезти завод полностью или построить новый с нуля в России. Но учитывая возраст Богуслаева, сложность, длительность процесса строительства и невозможность перевозки (физическую, фактическую и социальную), он должен был отказаться. Хотя я уверен, что он предпочел бы быть на 20 лет моложе, вот тогда это для него не стало бы препятствием, потому что современная Россия для Богуслаева – это почти СССР. То есть в 2015 году Богуслаев начал переговоры с китайцами, а в 2016 году появилось кредитное соглашение на 100 млн долларов под 0,3% годовых на 10 лет. 2016-17 года были сформированы пакеты акций вместимостью до 10%, что не требовало никаких согласований АМКУ. Они были проданы нескольким китайским инвесторам, которые получили в сумме более 75% акций через механизм продажи оффшорных компаний, которые уже владели акциями "Мотор Сич". То есть фактически, в 2016-17 годах Богуслаев перестал быть владельцем и конечным бенефициаром. Хотя юридически он имел только 16% акций, а остальные, как он говорил, были на "других лицах", при этом фактически он контролировал более 80%. По результатам всех транзакций у него осталось около 6% акций. То есть на сегодня Богуслаев является не основным акционером "Мотор Сич", а миноритарным. Примерно 75% находятся под контролем группы китайских владельцев, которые просто хотят заработать на перепродаже этих акций более крупному инвестору – частной компании "Скайрайзон" и публичной компании "Синьвей".

Здесь нужно вернуться к материалу "Радио Свобода" и сфокусировать внимание на очередных ошибках в предоставленной уважаемым изданием информации: в первых строках статьи фигурируют "Председатель правления предприятия Вячеслав Богуслаев", а также "И суд арестовал 9,99% акций завода, которые купила кипрская компания Likatron Enterprises Limited, и 5% гражданина Китая Ван Цзина". Господин Богуслаев, согласно еще действующему акционерному соглашению, является почетным президентом, а не председателем правления ПАО "Мотор Сич", а господин Ван Цзин не является владельцем 5% акций и не является владельцем компании "Ликатрон". В Китае около 300 млн китайцев носят фамилию Ван. Ван Цзин – владелец частной компании "Скайризон", которая хочет купить акции других компаний, подконтрольных другим гражданам Китая с целью концентрации, а также он является президентом и главным акционером публичной китайской компании "Синьвей групп", которая имеет целью поглотить компанию "Скайризон" для совместного выхода на биржу. Владельцем 5% указанных акций является г-н Ван Синлей. Эти два "Вана" – не родственники.

100 миллионов долларов – не цена "Мотор Сич", а подарок Украине

Фэйковая новость под прикрытием экспертов: "Если США хотят ее купить, они должны быть готовыми предложить деньги. Компания выставлена на продажу за мизерную цену 100 миллионов долларов. Если США заинтересованы в ней, они должны заплатить эти деньги", – говорит Эксперт Атлантического Совета Андерс Аслунд в одном из материалов. Это откровенный фэйк. Кто подсунул уважаемому эксперту эту ерунду? И почему эксперт не проверил и выдал от своего имени? Оценочная стоимость компании на момент фактической продажи Богуслаевым – почти 1 млрд долларов! Очевидно есть путаница в цифрах со 100 млн долларов. Действительно, 100 млн долларов льготного кредита в 2016 году получил "Мотор Сич" под 0,3% на 10 лет на разработку и модернизацию. Совсем другие 100 млн долларов (или 2.8 млрд грн) запланированы в соответствии с подписанным пакетом договоров и отражены в Законе о бюджете Украины на 2019 год как грант для авиационной промышленности от Китая. Это не цена предприятия и цена сделки. Кроме того, сейчас речь не идет о продаже или не продаже китайцам. Группа китайцев уже владельцы! А финальный покупатель готов (согласно подписанным пакетам договоров, включая гарантии) подарить государству 25% акций (при оценочной стоимости этого пакета в 250 млн долларов), предоставить дополнительно 100 млн долларов в бюджет Украины грантовой помощи (не кредита, а безвозвратного гранта на авиаотрасль)!

Факты, которые стоит знать:

"Мотор Сич" уже 25 лет является частной акционерной компанией, а у государства Украина нет ни одной акции этого предприятия,

акции "Мотор Сич" до 2017 года свободно вращались на рынке ценных бумаг, и их имел возможность свободно купить любой,

сейчас основными владельцами "Мотор Сич" является группа китайских частных собственников, осуществивших покупку акций завода за кредитные средства, предоставленные китайскими банками, с общим весом примерно 75% акций и помогли "Мотор Сич" в 2016 году получить льготный кредит в размере 100 млн долларов с условием оставления предприятия под управлением Богуслаева,

господин Богуслаев владеет пока лишь 6% акций и являются, согласно действующему акционерному соглашению, почетным президентом компании, учитывая невозможность совместительства на должности народного депутата, которым он был до последнего времени,

в АМКУ рассматривается вопрос не "купли-продажи китайцам", а вопрос разрешения на концентрацию акций с целью СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ. Это прямо указано на официальном сайте АМКУ. Речь идет о получении разрешения от АМКУ на более 25% акций для Государства Украина как ПОДАРОК оценочной стоимостью 250 млн долларов от компаний "Скайризон" и "Синьвей Групп", а также на разрешение на концентрацию (выкуп китайским инвестором в китайских владельцев) более 50% акций частной китайской компании "Скайризон" и "Синьвей Групп".

Дальше будет. Разберем подробно оставшиеся от фантомных и откровенно фейковых тезисов, которые массово появились в отечественных СМИ за последние дни.

Автор Владимир Цибулько