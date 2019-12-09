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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Мотострелок донецких боевиков загремел за решетку: детали

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      В Донецкой области суд на 8,5 лет приговорил пророссийского боевика / inosmi.ru

      Красноармейский районный суд приговорил мотострелка донецких боевиков за участие в вооруженном формировании. Теперь член так называемой "народной милиции ДНР" проведет за решеткой 8,5 лет.

      Мужчина в мае 2018 года, действуя из собственных идеологических и корыстных соображений, добровольно вступил в мотострелковую бригаду боевиков и воевал против украинских военных, сообщает прокуратура Донецкой области.

      Интересно: На Донбассе произошел ожесточенный бой: детали

      Осужденный обеспечивал огневую поддержку боевикам в вооруженном сопротивлении военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины почти год – до апреля 2019 года.

      Тогда он был задержан военными ВСУ вблизи поселка Невельское Ясиноватского района Донецкой области.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Пророссийские боевики Вооруженные силы Украины
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