Мотострелок донецких боевиков загремел за решетку: детали

Красноармейский районный суд приговорил мотострелка донецких боевиков за участие в вооруженном формировании. Теперь член так называемой "народной милиции ДНР" проведет за решеткой 8,5 лет.

Мужчина в мае 2018 года, действуя из собственных идеологических и корыстных соображений, добровольно вступил в мотострелковую бригаду боевиков и воевал против украинских военных, сообщает прокуратура Донецкой области.

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Осужденный обеспечивал огневую поддержку боевикам в вооруженном сопротивлении военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины почти год – до апреля 2019 года.

Тогда он был задержан военными ВСУ вблизи поселка Невельское Ясиноватского района Донецкой области.