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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Мотострілок донецьких бойовиків загримів за ґрати: деталі

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      На Донеччині суд на 8,5 років засудив проросійського бойовика / inosmi.ru

      Красноармійський міськрайонний суд засудив мотострілка донецьких бойовиків за участь у збройному формуванні. Тепер член так званої "народної міліції ДНР" проведе за ґратами 8,5 років.

      Чоловік у травні 2018 року, діючи з власних ідеологічних та корисливих міркувань, добровільно вступив до мотострілецької бригади бойовиків та воював проти українських військових, повідомляє прокуратура Донецької області.

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      Засуджений забезпечував вогневу підтримку бойовикам у збройному опорі військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових формувань України майже рік – до квітня 2019 року.

      Тоді він був затриманий військовими ЗСУ поблизу селища Невельське Ясинуватського району Донецької області.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Проросійські бойовики Збройні сили України
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