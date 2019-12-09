Мотострілок донецьких бойовиків загримів за ґрати: деталі

Красноармійський міськрайонний суд засудив мотострілка донецьких бойовиків за участь у збройному формуванні. Тепер член так званої "народної міліції ДНР" проведе за ґратами 8,5 років.

Чоловік у травні 2018 року, діючи з власних ідеологічних та корисливих міркувань, добровільно вступив до мотострілецької бригади бойовиків та воював проти українських військових, повідомляє прокуратура Донецької області.

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Засуджений забезпечував вогневу підтримку бойовикам у збройному опорі військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових формувань України майже рік – до квітня 2019 року.

Тоді він був затриманий військовими ЗСУ поблизу селища Невельське Ясинуватського району Донецької області.