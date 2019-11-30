На Донбасі відбувся запеклий бій: деталі

На Донбасі близько 8 години ранку 30 листопада бойовики обстріляли українські позиції у районі села Старогнатівка.

Як повідомили у пресцентрі Міноборони, окупанти вели обстріл з боку села Новоласпа.

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Аби змусити бойовиків у подальшому дотримуватися режиму припинення вогню, українські воїни змушеними були вдатися до адекватної відповіді зі стрілецької зброї.

На щастя, внаслідок бойових дій утрат серед українських воїнів немає.

До слова, упродовж минулої доби 29 листопада бойовики на Донбасі здійснили щонайменше 7 обстрілів українських позицій. Найгарячіше було в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу