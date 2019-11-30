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      Окупанти обстріляли Донбас: загинув військовий

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      Окупанти обстріляли Донбас / slovoidilo.ua

      Упродовж доби 29 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів загинув український військовий.

       Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із забороненої Мінськими домовленостями зброї, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно, повідомили у пресштабі ООС.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли неподалік:

      • Кримського;
      • Луганського.

      Окрім того, 5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Схід" поблизу:

      • Водяного;
      • Широкиного;
      • Старогнатівки;
      • Новотроїцького.

      Вчора, 29 листопада, під час виконання бойового завдання смертельного поранення зазнав Олексій Капустян – 26-річний військовослужбовець із села Кринички на Рівненщині. У нього залишилася 3-річна донька.

      З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

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      Зауважимо, що нещодавно на Донбасі відбулося розведення сил:

      • У районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.

      карта розведення військ Донбас мапа розведення сил
      Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Жертви Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Окуповані території Новини Донецька Новини Луганська
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