Окупанти обстріляли Донбас: загинув військовий

Упродовж доби 29 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів загинув український військовий.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із забороненої Мінськими домовленостями зброї, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно, повідомили у пресштабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли неподалік:

Кримського;

Луганського.

Окрім того, 5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Схід" поблизу:

Водяного;

Широкиного;

Старогнатівки;

Новотроїцького.

Вчора, 29 листопада, під час виконання бойового завдання смертельного поранення зазнав Олексій Капустян – 26-річний військовослужбовець із села Кринички на Рівненщині. У нього залишилася 3-річна донька.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

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Зауважимо, що нещодавно на Донбасі відбулося розведення сил:

У районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.

Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.



Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу