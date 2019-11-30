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      Потрапив у пастку снайпера: на Донбасі загинув військовий з Рівненщини

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      Олексій Капустян загинув на Донбасі 29 листопада

      29 листопада під час виконання бойового завдання смертельного поранення зазнав Олексій Капустян – 26-річний військовослужбовець із села Кринички на Рівненщині. У нього залишилася 3-річна донька.

      Олексій Капустян був піхотинцем, "справжнім робочим війни". Про обставини загибелі українського військовослужбовця розповів журналіст Юрій Бутусов у фейсбуці.

      Нагадаємо, 22 листопада загинув український військовий Богдан Шацький: що про нього відомо

      Олексію було 26 років. Він був "хоробрий вояк, який володів різними видами зброї, був обережним, відповідальним, прекрасно усвідомлював ризик і грамотно діяв на передовій".

      "Коли 24-у бригаду вивели на ротацію, Олексій уклав контракт у 8-му батальйоні 10-ї гірничо-штурмової. Він не хотів залишати передову", – написав Бутусов.

      29 листопада Олексій Капустян копав окоп, коли почався обстріл. Ворожий кулеметник прицільно гатив по позиціях українців. 

      На вогонь треба відповідати, адже під його прикриттям противник може піти в атаку і застати зненацька. Капустян піднявся до нашого кулемета і відкрив вогонь у відповідь. Він не знав, що це пастка – і російський снайпер зайняв зручну позицію. Пролунав постріл. Олексій Капустян отримав смертельне поранення,
      – розповів журналіст.

      Так Олексій Капустян віддав життя за свободу України. 

      Війна
      Донбас, мапа окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Усі новини про війну на Донбасі – читайте тут.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Втрати Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Рівне
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