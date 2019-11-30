Потрапив у пастку снайпера: на Донбасі загинув військовий з Рівненщини

29 листопада під час виконання бойового завдання смертельного поранення зазнав Олексій Капустян – 26-річний військовослужбовець із села Кринички на Рівненщині. У нього залишилася 3-річна донька.

Олексій Капустян був піхотинцем, "справжнім робочим війни". Про обставини загибелі українського військовослужбовця розповів журналіст Юрій Бутусов у фейсбуці.

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Олексію було 26 років. Він був "хоробрий вояк, який володів різними видами зброї, був обережним, відповідальним, прекрасно усвідомлював ризик і грамотно діяв на передовій".

"Коли 24-у бригаду вивели на ротацію, Олексій уклав контракт у 8-му батальйоні 10-ї гірничо-штурмової. Він не хотів залишати передову", – написав Бутусов.

29 листопада Олексій Капустян копав окоп, коли почався обстріл. Ворожий кулеметник прицільно гатив по позиціях українців.

На вогонь треба відповідати, адже під його прикриттям противник може піти в атаку і застати зненацька. Капустян піднявся до нашого кулемета і відкрив вогонь у відповідь. Він не знав, що це пастка – і російський снайпер зайняв зручну позицію. Пролунав постріл. Олексій Капустян отримав смертельне поранення,

– розповів журналіст.

Так Олексій Капустян віддав життя за свободу України.



Донбас, мапа окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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