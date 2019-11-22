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      На Донбасі загинув український військовий Богдан Шацький: що про нього відомо

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      Богдан Шацький / 15 реактивний артилерійський полк / Facebook

      При виконанні службових обов'язків в зоні проведення Операції Об'єднаних сил, загинув командир батареї старший лейтенант Богдан Шацький. Йому було 24 роки.

      Про це мовиться на фейсбук-сторінці 15-го реактивного артилерійського полку.

      До теми: Україна – на 5 місці у світі за кількістю загиблих та травмованих від вибухів мін

      Командування та особовий склад військової частини А1108 висловив щирі співчуття з приводу загибелі воїна.

      Всіх небайдужих попросили матеріально допомогти. Банківська картка дружини Шацької (Дума) Христини – 5168 7453 2197 0342.

      Що відомо про загиблого військового?

      Богдан Шацький родом із села Михля Ізяславського району на Хмельниччині, проходив службу у 15-му реактивному артилерійському полку, який дислокується у Дрогобичі на Львівщині. Боєць загинув під час виконання службових обов’язків в зоні ООС 22 листопада 2019 року.

      Начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук зазначив, що Богдан Шацький був випускником львівської військової академії.

      Інформацію про те, коли захисника привезуть на Хмельниччину і коли відбудеться похорон, обіцяють повідомити згодом.


      Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Втрати Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Війна на Донбасі
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