На Донбасі загинув український військовий Богдан Шацький: що про нього відомо

При виконанні службових обов'язків в зоні проведення Операції Об'єднаних сил, загинув командир батареї старший лейтенант Богдан Шацький. Йому було 24 роки.

Про це мовиться на фейсбук-сторінці 15-го реактивного артилерійського полку.

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Командування та особовий склад військової частини А1108 висловив щирі співчуття з приводу загибелі воїна.

Всіх небайдужих попросили матеріально допомогти. Банківська картка дружини Шацької (Дума) Христини – 5168 7453 2197 0342.

Що відомо про загиблого військового?

Богдан Шацький родом із села Михля Ізяславського району на Хмельниччині, проходив службу у 15-му реактивному артилерійському полку, який дислокується у Дрогобичі на Львівщині. Боєць загинув під час виконання службових обов’язків в зоні ООС 22 листопада 2019 року.

Начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук зазначив, що Богдан Шацький був випускником львівської військової академії.

Інформацію про те, коли захисника привезуть на Хмельниччину і коли відбудеться похорон, обіцяють повідомити згодом.



Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу