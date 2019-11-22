На Донбассе погиб украинский военный Богдан Шацкий: что о нем известно
При исполнении служебных обязанностей в зоне проведения операции Объединенных сил погиб командир батареи старший лейтенант Богдан Шацкий. Ему было 24 года.
Об этом говорится на фейсбук-странице 15-го реактивного артиллерийского полка.
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Командование и личный состав воинской части А1108 выразили искренние соболезнования по поводу гибели воина.
Всех неравнодушных попросили материально помочь. Банковская карта жены Шацкой (Дума) Кристины – 5168 7453 2197 0342.
Что известно о погибшем военном?
Богдан Шацкий родом из села Михля Изяславского района Хмельницкой области, проходил службу в 15-м реактивном артиллерийском полку, который дислоцируется в Дрогобыче Львовской области. Боец погиб при исполнении служебных обязанностей в зоне ООС 22 ноября 2019 года.
Начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук отметил, что Богдан Шацкий был выпускником львовской военной академии.
Информацию о том, когда защитника привезут в Хмельницкую область и когда состоятся похороны, обещают сообщить позже.
Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала
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