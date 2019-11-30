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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Попал в ловушку снайпера: на Донбассе погиб военный из Ровенской области

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      Алексей Капустян погиб на Донбассе 29 ноября

      29 ноября во время выполнения боевой задачи смертельное ранение получил Алексей Капустян – 26-летний военнослужащий из села Кринички на Ровенщине. У него осталась 3-летняя дочь.

      Алексей Капустян был пехотинцем, "настоящим рабочим войны". Об обстоятельствах гибели украинского военнослужащего рассказал журналист Юрий Бутусов в фейсбуке.

      Напомним, 22 ноября погиб украинский военный Богдан Шацкий: что о нем известно

      Алексею было 26 лет. Он был "храбрым, владел различными видами оружия, был осторожным, ответственным, прекрасно осознавал риск и грамотно действовал на передовой".

      "Когда 24-ю бригаду вывели на ротацию, Алексей заключил контракт в 8-м батальоном 10-й горно-штурмовой. Он не хотел оставлять передовую", – написал Бутусов.

      29 ноября Алексей Капустян копал окоп, когда начался обстрел. Вражеский пулеметчик прицельно бил по позициям украинцев.

      На огонь надо отвечать, ведь под его прикрытием противник может пойти в атаку и застать врасплох. Капустян поднялся до нашего пулемета и открыл огонь. Он не знал, что это ловушка – и российский снайпер занял удобную позицию. Раздался выстрел. Алексей Капустян получил смертельное ранение,
      – рассказал журналист.

      Так Алексей Капустян отдал жизнь за свободу Украины.

      Війна
      Донбасс, карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Все новости о войне на Донбассе – читайте здесь.

       

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      29 ноября
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Ровно Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Потери
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