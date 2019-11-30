Попал в ловушку снайпера: на Донбассе погиб военный из Ровенской области

29 ноября во время выполнения боевой задачи смертельное ранение получил Алексей Капустян – 26-летний военнослужащий из села Кринички на Ровенщине. У него осталась 3-летняя дочь.

Алексей Капустян был пехотинцем, "настоящим рабочим войны". Об обстоятельствах гибели украинского военнослужащего рассказал журналист Юрий Бутусов в фейсбуке.

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Алексею было 26 лет. Он был "храбрым, владел различными видами оружия, был осторожным, ответственным, прекрасно осознавал риск и грамотно действовал на передовой".

"Когда 24-ю бригаду вывели на ротацию, Алексей заключил контракт в 8-м батальоном 10-й горно-штурмовой. Он не хотел оставлять передовую", – написал Бутусов.

29 ноября Алексей Капустян копал окоп, когда начался обстрел. Вражеский пулеметчик прицельно бил по позициям украинцев.

На огонь надо отвечать, ведь под его прикрытием противник может пойти в атаку и застать врасплох. Капустян поднялся до нашего пулемета и открыл огонь. Он не знал, что это ловушка – и российский снайпер занял удобную позицию. Раздался выстрел. Алексей Капустян получил смертельное ранение,

– рассказал журналист.

Так Алексей Капустян отдал жизнь за свободу Украины.



Донбасс, карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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