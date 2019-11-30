Оккупанты обстреляли Донбасс: погиб военный

В течение суток 29 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями оружия, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы неподалеку:

Крымского;

Луганского.

Кроме того, 5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" поблизости:

Водяного;

Широкино;

Старогнатовки;

Новотроицкого.

Вчера, 29 ноября, во время выполнения боевого задания смертельное ранение получил Алексей Капустян – 26-летний военнослужащий из села Кринички на Ровненщине. У него осталась 3-летняя дочь.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

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Заметим, что недавно на Донбассе произошло разведение сил:

В районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.

Все разведения происходят в пределах минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате, которая состоится 9 декабря. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала