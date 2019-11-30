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      Оккупанты обстреляли Донбасс: погиб военный

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      Оккупанты обстреляли Донбасс / slovoidilo.ua

      В течение суток 29 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный.

      Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями оружия, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы неподалеку:

      • Крымского;
      • Луганского.

      Кроме того, 5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" поблизости:

      • Водяного;
      • Широкино;
      • Старогнатовки;
      • Новотроицкого.

      Вчера, 29 ноября, во время выполнения боевого задания смертельное ранение получил Алексей Капустян – 26-летний военнослужащий из села Кринички на Ровненщине. У него осталась 3-летняя дочь.

      С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

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      Заметим, что недавно на Донбассе произошло разведение сил:

      • В районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Все разведения происходят в пределах минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате, которая состоится 9 декабря. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

      карта розведення військ Донбас мапа розведення силКарта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Жертвы Новости Украины Украина – Россия Новости Луганска Новости Донецка Оккупированные территории Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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