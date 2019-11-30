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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      На Николаевщине бойцы готовятся к дежурству на Востоке: мощное видео

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      Бойцы 57 отдельной механизированной бригады совершенствуют свои навыки. В течение нескольких недель ежедневно работают на полигоне на Николаевщине. Учатся оперативно занимать и менять позиции. Вести огонь по различным целям и в различных условиях.

      Как проходили учения – читайте в материале 24 канала.

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      Первая ракета накрыла цель. Впрочем, наводчик внес еще одну поправку и второй выстрел попал очень точно.

      Для командира реактивной батареи это – настоящий праздник. Сергей с позывным "Байконур" в свое время покинул армию. Но вернулся, когда началась война, обычным рядовым.

      Я считаю, это моя обязанность. Поскольку я в свое время учился на военного, сейчас могу сказать: я на своем месте. Все понимаю. Это осознанный выбор,
      – заверил он.

      Между тем начала работу самоходная батарея. Артиллеристы выполнили стрельбу с подрывом снаряда в воздухе.

      Это одно из самых тяжелых упражнений, ведь надо не просто попасть в цель, но и добиться, чтобы взрыватель сработал ровно на высоте десяти метров. Дальше дело за гаубичной батареей. Она также накрыла цель первым залпом.

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      Всего в артиллерии 57 бригады большинство военных уже успело побывать на Востоке, получило определенный боевой опыт.

      Начальник бригады доволен работой подчиненных. По его словами, все молодые офицеры проходившили у него стажировку во время учений в академии. И все вернулись служить именно в эту бригаду.

      Прекрасно вписались. Я очень доволен молодыми офицерами, которые у меня сейчас служат,
      – отметил Сергей Алексеевич.

      Впереди у бойцов еще тактические учения. Затем немного отдыха – и боевое дежурство на Востоке.

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      сегодня
      1949
      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Новости Николаева
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