В "Слуге народа" назвали условие диалога Зеленского с главарями боевиков
Российский президент Владимир Путин должен выступить от имени боевиков. Только тогда президент Владимир Зеленский может принять участие в прямых переговорах с главарями псевдореспублик.
Статус боевиков никогда не повысят до уровня переговоров с президентом. Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, пишет "Обозреватель".
Важно: Данилов назвал ключевые вопросы нормандской встречи
Так она отреагировала на предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова о прямом диалоге с боевиками псевдореспублик. Верещук отметила, что Путин в таком случае может принять главарей и выступить от их имени.
Пусть президент Путин туда приедет, нет вопросов. Если мы хотим расширить до такого уровня, если это новый формат и это действительно поможет, давайте при посредничестве ОБСЕ тогда садится сторона Российская Федерация на уровне президентов... ",
– сказала она.
Нардеп добавила, что подчеркнула, что статус главарей боевиков никогда не поднимут до уровня переговоров с президентом Украины. При этом она отметила, что у Киева есть прямой диалог с Донбассом.
"Лавров будет удивлен, но у нас есть прямой диалог с Донбассом. У нас есть трехсторонняя контактная группа в Минске, там есть четыре направления – гуманитарный, экономический, в сфере безопасности и политический. Там присутствуют представители непризнанных "республик", – напомнила Верещук.
Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
Что известно о встрече в нормандском формате
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.