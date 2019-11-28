В "Слуге народа" назвали условие диалога Зеленского с главарями боевиков

Российский президент Владимир Путин должен выступить от имени боевиков. Только тогда президент Владимир Зеленский может принять участие в прямых переговорах с главарями псевдореспублик.

Статус боевиков никогда не повысят до уровня переговоров с президентом. Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, пишет "Обозреватель".

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Так она отреагировала на предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова о прямом диалоге с боевиками псевдореспублик. Верещук отметила, что Путин в таком случае может принять главарей и выступить от их имени.

Пусть президент Путин туда приедет, нет вопросов. Если мы хотим расширить до такого уровня, если это новый формат и это действительно поможет, давайте при посредничестве ОБСЕ тогда садится сторона Российская Федерация на уровне президентов... ",

– сказала она.

Нардеп добавила, что подчеркнула, что статус главарей боевиков никогда не поднимут до уровня переговоров с президентом Украины. При этом она отметила, что у Киева есть прямой диалог с Донбассом.

"Лавров будет удивлен, но у нас есть прямой диалог с Донбассом. У нас есть трехсторонняя контактная группа в Минске, там есть четыре направления – гуманитарный, экономический, в сфере безопасности и политический. Там присутствуют представители непризнанных "республик", – напомнила Верещук.

Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.

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