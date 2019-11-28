У "Слузі народу" назвали умову діалогу Зеленського із ватажками бойовиків

Російський президент Володимир Путін має виступати від імені бойовиків. Лише тоді президент Володимир Зеленський може взяти участь в прямих переговорах з ватажками псевдореспублік.

Статус бойовиків ніколи не підвищать до рівня переговорів з президентом. Про це сказала нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук, пише "Обозреватель".

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Так вона відреагувала на пропозицію глави МЗС РФ Сергія Лаврова про прямий діалог з бойовиками псевдореспублік. Верещук наголосила, що Путін у такому разі може прийняти ватажків і виступити від їхнього імені.

Нехай президент Путін туди приїде, немає питань. Якщо ми хочемо розширити до такого рівня, якщо це новий формат і це насправді допоможе, давайте за посередництва ОБСЄ тоді сідає сторона Російська Федерація на рівні президентів ... ",

– сказала вона.

Нардепка додала, що наголосила, що статус ватажків бойовиків ніколи не піднімуть до рівня переговорів з президентом України. При цьому вона також зазначила, що у Києва є прямий діалог з Донбасом.

"Лавров буде здивований, але у нас є прямий діалог з Донбасом. У нас є тристороння контактна група в Мінську, там є чотири напрямки – гуманітарний, економічний, в сфері безпеки і політичний. Там присутні представники невизнаних "республік", – нагадала Верещук.

Зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. В її межах вперше можуть зустрітися Зеленський та Путін.

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