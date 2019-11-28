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      У "Слузі народу" назвали умову діалогу Зеленського із ватажками бойовиків

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      У "Слузі народу" прокоментували пропозицію Лаврова про діалог із ватажками бойовиків / Фото з фейсбук-сторінки Ірини Верещук

      Російський президент Володимир Путін має виступати від імені бойовиків. Лише тоді президент Володимир Зеленський може взяти участь в прямих переговорах з ватажками псевдореспублік.

      Статус бойовиків ніколи не підвищать до рівня переговорів з президентом. Про це сказала нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук, пише "Обозреватель".

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      Так вона відреагувала на пропозицію глави МЗС РФ Сергія Лаврова про прямий діалог з бойовиками псевдореспублік. Верещук наголосила, що Путін у такому разі може прийняти ватажків і виступити від їхнього імені.

      Нехай президент Путін туди приїде, немає питань. Якщо ми хочемо розширити до такого рівня, якщо це новий формат і це насправді допоможе, давайте за посередництва ОБСЄ тоді сідає сторона Російська Федерація на рівні президентів ... ",
      – сказала вона.

      Нардепка додала, що наголосила, що статус ватажків бойовиків ніколи не піднімуть до рівня переговорів з президентом України. При цьому вона також зазначила, що у Києва є прямий діалог з Донбасом.

      "Лавров буде здивований, але у нас є прямий діалог з Донбасом. У нас є тристороння контактна група в Мінську, там є чотири напрямки – гуманітарний, економічний, в сфері безпеки і політичний. Там присутні представники невизнаних "республік", – нагадала Верещук.

      Зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. В її межах вперше можуть зустрітися Зеленський та Путін.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі

      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Мінські домовленості Слуга народу Війна на Донбасі Новини політики Проросійські бойовики
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