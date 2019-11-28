У "Слузі народу" назвали умову діалогу Зеленського із ватажками бойовиків
Російський президент Володимир Путін має виступати від імені бойовиків. Лише тоді президент Володимир Зеленський може взяти участь в прямих переговорах з ватажками псевдореспублік.
Статус бойовиків ніколи не підвищать до рівня переговорів з президентом. Про це сказала нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук, пише "Обозреватель".
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Так вона відреагувала на пропозицію глави МЗС РФ Сергія Лаврова про прямий діалог з бойовиками псевдореспублік. Верещук наголосила, що Путін у такому разі може прийняти ватажків і виступити від їхнього імені.
Нехай президент Путін туди приїде, немає питань. Якщо ми хочемо розширити до такого рівня, якщо це новий формат і це насправді допоможе, давайте за посередництва ОБСЄ тоді сідає сторона Російська Федерація на рівні президентів ... ",
– сказала вона.
Нардепка додала, що наголосила, що статус ватажків бойовиків ніколи не піднімуть до рівня переговорів з президентом України. При цьому вона також зазначила, що у Києва є прямий діалог з Донбасом.
"Лавров буде здивований, але у нас є прямий діалог з Донбасом. У нас є тристороння контактна група в Мінську, там є чотири напрямки – гуманітарний, економічний, в сфері безпеки і політичний. Там присутні представники невизнаних "республік", – нагадала Верещук.
Зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. В її межах вперше можуть зустрітися Зеленський та Путін.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі
- Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.