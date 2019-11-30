На Миколаївщині бійці готуються до чергування на Сході: потужне відео

Бійці 57 окремої механізованої бригади вдосконалюють свої навички. Упродовж декількох тижнів щоденно працюють на полігоні, що на Миколаївщині. Вчаться оперативно займати та змінювати позиції. Вести вогонь по різних цілях та в різних умовах.

Як проходили навчання – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Перша ракета накрила ціль. Втім, навідник вніс ще одну поправку і другий постріл влучив з ювелірною точністю.

Для командира реактивної батареї це – справжнє свято. Сергій з позивним "Байконур" свого часу залишив армію. Але повернувся, коли розпочалася війна, звичайним рядовим.

Я вважаю, це мій обов'язок. Оскільки я свого часу навчався на військового, зараз можу сказати: я на своєму місці. Все розумію. Це усвідомлений вибір,

– запевнив він.

Тим часом розпочала роботу самохідна батарея. Артилеристи виконали стрільбу з підривом снаряду у повітрі.

Це одна з найважчих вправ, адже треба не просто влучити в ціль, але і добитися, щоб підривник спрацював рівно на висоті десяти метрів.Далі справа за гаубичною батареєю. Вона також накрила ціль першим залпом.



Тренування бійців на Миколаївщині

Загалом в артилерії 57 бригади більшість військових уже встигла побувати на Сході, отримала певний бойовий досвід.

Начальник бригади задоволений роботою підлеглих. За його словами, усі молоді офіцери проходили в нього стажування під час навчань в академії. І всі повернулися служити саме в цю бригаду.

Прекрасно вписалися. Я дуже задоволений молодими офіцерами, які у мене зараз служать,

– зазначив Сергій Олексійович.

Попереду у бійців ще тактичні навчання. Потім трохи відпочинку – і бойове чергування на Сході.