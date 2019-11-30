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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      На Миколаївщині бійці готуються до чергування на Сході: потужне відео

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      Бійці 57 окремої механізованої бригади вдосконалюють свої навички. Упродовж декількох тижнів щоденно працюють на полігоні, що на Миколаївщині. Вчаться оперативно займати та змінювати позиції. Вести вогонь по різних цілях та в різних умовах.

      Як проходили навчання – читайте в матеріалі 24 каналу.

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      Перша ракета накрила ціль. Втім, навідник вніс ще одну поправку і другий постріл влучив з ювелірною точністю.

      Для командира реактивної батареї це – справжнє свято. Сергій з позивним "Байконур" свого часу залишив армію. Але повернувся, коли розпочалася війна, звичайним рядовим.

      Я вважаю, це мій обов'язок. Оскільки я свого часу навчався на військового, зараз можу сказати: я на своєму місці. Все розумію. Це усвідомлений вибір,
      – запевнив він. 

      Тим часом розпочала роботу самохідна батарея. Артилеристи виконали стрільбу з підривом снаряду у повітрі.

      Це одна з найважчих вправ, адже треба не просто влучити в ціль, але і добитися, щоб підривник спрацював рівно на висоті десяти метрів.Далі справа за гаубичною батареєю. Вона також накрила ціль першим залпом.

      Тренування бійців
      Тренування бійців на Миколаївщині

      Загалом в артилерії 57 бригади більшість військових уже встигла побувати на Сході, отримала певний бойовий досвід.

      Начальник бригади задоволений роботою підлеглих. За його словами, усі молоді офіцери проходили в нього стажування під час навчань в академії. І всі повернулися служити саме в цю бригаду.

      Прекрасно вписалися. Я дуже задоволений молодими офіцерами, які у мене зараз служать,
      – зазначив Сергій Олексійович.

      Попереду у бійців ще тактичні навчання. Потім трохи відпочинку – і бойове чергування на Сході.

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Новини Миколаєва
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