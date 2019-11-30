На Донбассе состоялся ожесточенный бой: детали
На Донбассе около 8 часов утра 30 ноября боевики обстреляли украинские позиции в районе села Старогнатовка.
Как сообщили в пресс-центре Минобороны, оккупанты вели обстрел со стороны села Новоласпа.
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Чтобы заставить боевиков в дальнейшем соблюдать режим прекращения огня, украинские воины были вынужденными прибегнуть к адекватному ответу из стрелкового оружия.
К счастью, в результате боевых действий потерь среди украинских воинов нет.
К слову, за прошедшие сутки 29 ноября боевики на Донбассе совершили по меньшей мере 7 обстрелов украинских позиций. Горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала