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      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      На Донбассе состоялся ожесточенный бой: детали

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      Утром боевики обстреляли украинские позиции в районе Старогнатовки: к счастью, потерь нет (иллюстративное фото) / Соцсети

      На Донбассе около 8 часов утра 30 ноября боевики обстреляли украинские позиции в районе села Старогнатовка.

      Как сообщили в пресс-центре Минобороны, оккупанты вели обстрел со стороны села Новоласпа.

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      Чтобы заставить боевиков в дальнейшем соблюдать режим прекращения огня, украинские воины были вынужденными прибегнуть к адекватному ответу из стрелкового оружия.

      К счастью, в результате боевых действий потерь среди украинских воинов нет.

      К слову, за прошедшие сутки 29 ноября боевики на Донбассе совершили по меньшей мере 7 обстрелов украинских позиций. Горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

      карта окупованих територій Донбасу ОРДЛО карта мапа Донбас окуповані території
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Міністерство оборони України
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