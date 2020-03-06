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      Двое мотоциклистов подорвали себя в Тунисе возле посольства США: фото, видео

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      Мотоциклист взорвал себя в Тунисе / twitter.com/khaleejtimes

      Двое неизвестных мужчин на мотоциклах подорвали себя возле посольства США в Тунисе в четверг 6 марта. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 5 полицейских.

      По предварительным данным, мотоциклистов было двое. Они попытались нацелиться на пункт пропуска полиции через дорогу от посольства США. Однако смертники погибли на месте происшествия, сообщает в твиттере Khaleej Times.

      Перед взрывом мужчины подошли к патрульным и сделали вид, что запрашивают информацию.

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      Посольство США эвакуировали. Пострадали по меньшей мере 5 человек – пока ничего неизвестно об их состоянии.

      Что происходит на месте события в Тунисе: видео

      Правоохранители призывают местных пока держаться подальше от посольства США.


      Мотоциклисты совершили самоубийство возле посольства США / Карта


      Место взрыва в Тунисе / Фото из твиттера Med Dhia Hammami


      На месте происшествия работают правоохранители / Фото из твиттера Med Dhia Hammami

      Новость постоянно обновляется.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Взрыв Жертвы Новости США Полиция Теракт Туніс
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