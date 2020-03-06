Двое мотоциклистов подорвали себя в Тунисе возле посольства США: фото, видео
Двое неизвестных мужчин на мотоциклах подорвали себя возле посольства США в Тунисе в четверг 6 марта. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 5 полицейских.
По предварительным данным, мотоциклистов было двое. Они попытались нацелиться на пункт пропуска полиции через дорогу от посольства США. Однако смертники погибли на месте происшествия, сообщает в твиттере Khaleej Times.
Перед взрывом мужчины подошли к патрульным и сделали вид, что запрашивают информацию.
К теме Стрельбу в Ханау признали терактом
Посольство США эвакуировали. Пострадали по меньшей мере 5 человек – пока ничего неизвестно об их состоянии.
Что происходит на месте события в Тунисе: видео
Правоохранители призывают местных пока держаться подальше от посольства США.
Мотоциклисты совершили самоубийство возле посольства США / Карта
Место взрыва в Тунисе / Фото из твиттера Med Dhia Hammami
На месте происшествия работают правоохранители / Фото из твиттера Med Dhia Hammami
Новость постоянно обновляется.