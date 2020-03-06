Двое мотоциклистов подорвали себя в Тунисе возле посольства США: фото, видео

Двое неизвестных мужчин на мотоциклах подорвали себя возле посольства США в Тунисе в четверг 6 марта. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 5 полицейских.

По предварительным данным, мотоциклистов было двое. Они попытались нацелиться на пункт пропуска полиции через дорогу от посольства США. Однако смертники погибли на месте происшествия, сообщает в твиттере Khaleej Times.

Перед взрывом мужчины подошли к патрульным и сделали вид, что запрашивают информацию.

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Посольство США эвакуировали. Пострадали по меньшей мере 5 человек – пока ничего неизвестно об их состоянии.

Что происходит на месте события в Тунисе: видео

Breaking | A suicide bomber on motorcycle blows himself up outside #USembassy in #Tunisia.



"Emergency personnel are responding to an explosion that occurred near the U.S. Embassy in Tunis. Please avoid the area and monitor local media for updates."- U.S. Embassy Tunis pic.twitter.com/EANfCTUUDG — Jammu-Kashmir Now (@JammuKashmirNow) March 6, 2020

Правоохранители призывают местных пока держаться подальше от посольства США.



Мотоциклисты совершили самоубийство возле посольства США / Карта



Место взрыва в Тунисе / Фото из твиттера Med Dhia Hammami



На месте происшествия работают правоохранители / Фото из твиттера Med Dhia Hammami

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