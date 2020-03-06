Двоє мотоциклістів підірвали себе у Тунісі біля посольства США: фото, відео

Двоє невідомих чоловіків на мотоциклах підірвали себе поблизу посольства США у Тунісі в четвер, 6 березня. Унаслідок вибуху постраждали щонайменше 5 поліцейських.

За попередніми даними, мотоциклістів було двоє. Вони спробували націлитися на пункт пропуску поліції через дорогу від посольства США. Однак смертники загинули на місці події, повідомляє у твіттер Khaleej Times.

Перед вибухом чоловіки підійшли до патрульних і зробили вигляд, що запитують інформацію.

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Посольство США евакуювали. Постраждали щонайменше 5 осіб – наразі нічого невідомо про їхній стан.

Що відбувається на місції події у Тунісі: відео

Breaking | A suicide bomber on motorcycle blows himself up outside #USembassy in #Tunisia.



"Emergency personnel are responding to an explosion that occurred near the U.S. Embassy in Tunis. Please avoid the area and monitor local media for updates."- U.S. Embassy Tunis pic.twitter.com/EANfCTUUDG — Jammu-Kashmir Now (@JammuKashmirNow) March 6, 2020

Правоохоронці закликають місцевих поки триматися подалі від від посольства США.



Мотоциклісти скоїли самогубство біля посольства США / Карта



Місце вибуху у Тунісі / Фото з твіттера Med Dhia Hammami



На місці події працюють правоохоронці / Фото з твіттера Med Dhia Hammami

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