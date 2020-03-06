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      Двоє мотоциклістів підірвали себе у Тунісі біля посольства США: фото, відео

      - Читать новость на русском
      Мотоцикліст підірвав себе у Тунісі / twitter.com/khaleejtimes

      Двоє невідомих чоловіків на мотоциклах підірвали себе поблизу посольства США у Тунісі в четвер, 6 березня. Унаслідок вибуху постраждали щонайменше 5 поліцейських.

      За попередніми даними, мотоциклістів було двоє. Вони спробували націлитися на пункт пропуску поліції через дорогу від посольства США. Однак смертники загинули на місці події, повідомляє у твіттер Khaleej Times.

      Перед вибухом чоловіки підійшли до патрульних і зробили вигляд, що запитують інформацію.

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      Посольство США евакуювали. Постраждали щонайменше 5 осіб – наразі нічого невідомо про їхній стан.

      Що відбувається на місції події у Тунісі: відео

      Правоохоронці закликають місцевих поки триматися подалі від від посольства США.


      Мотоциклісти скоїли самогубство біля посольства США / Карта


      Місце вибуху у Тунісі / Фото з твіттера Med Dhia Hammami


      На місці події працюють правоохоронці / Фото з твіттера Med Dhia Hammami

      Новина постійно оновлюється.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини США Вибух Поліція Жертви Теракт Туніс
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