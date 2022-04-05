Личности людей установили 4 апреля в понедельник. Ими есть мужчина и женщина.

К теме Они должны чувствовать то, что чувствуют украинцы, – Ермак о реакции мира на зверства россиян

В понедельник 04.04.2022 в ходе следственных действий на месте массового убийства, совершенного оккупантами в селе Мотыжин, установили личности еще двух невинно убитых жителей,

– заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Были убиты мужчина и женщина 1980 и 1977 годов рождения. По словам Геращенко, их, как и всех остальных, пытали, а затем убили.

Президент говорит, что жертв может быть больше в других освобожденных городах: смотрите видео