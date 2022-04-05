Особи людей встановили 4 квітня у понеділок. Ними є чоловік та жінка.

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У понеділок 04.04.2022 в ході слідчих дій на місці масового вбивства, скоєного окупантами в селі Мотижин, встановили особи ще двох невинно вбитих мешканців,

– заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Убиті чоловік та жінка 1980 та 1977 років народження. За словами Геращенко, їх, як і всіх інших катували, а потім убили.

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