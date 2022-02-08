Оговорочки по Фрейду

Да, я ее изнасиловал и спрятал в канаве, но где не скажу, а то вдруг вы ее спасете, и тогда она может стать свидетелем и посадить меня в тюрьму.

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Из той же оперы – и шуточки "нравится, не нравится – спи, моя красавица". Можно было бы возмутиться таким пошлым и мерзким шуткам относительно Украины, которую Путин обещает поиметь, но тут же любой психоаналитик скажет, что это – просто крик о помощи. Крик о помощи маленького мальчика, который до сих пор сидит в Путине. И единственная реакция – жалость, замешанная на презрении.

Клинит человека эта тема. Прям так явно, что он всему миру пытается показать себя альфа-самцом. Не известно, кто нанес в детстве такую травму Путину. Но Питер – город творческий, погода плохая, мало ли, что там могло происходить в свое время.

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Риторика Путина по поводу Украины напоминает логику насильника / Фото Getty Images

Главный кошмар Путина

Или он сейчас боится, что в один прекрасный день в Кремль зайдет Кадыров или другой бородатый мужик и скажет ему: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица". И просыпается с этой мыслью по ночам в бункере в холодном поту, где шаманы раз в день дезинфицируют все вокруг.

Эти комплексы уже вылазят слишком очевидно. А страдает весь мир вокруг. И даже призовая Кабаева не вылечила…

Что ж, единственное, что мы можем пообещать Путину, что если он будет спасаться бегством от бородатого мужика с известными намерениями, то мы предоставим убежище. Где-нибудь под Львовом.

И можем обещать, что его образ там не вызовет ни у кого сексуального желания. На счет других желаний, конечно, обещать сложно.

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