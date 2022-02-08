Еволюція нейтралітету

Формально Швеція – країна нейтральна. І в нас про цю країну було заведено говорити радше як про носія специфічного устрою під назвою "шведський соціалізм".

Варте уваги Рішучість напоказ, або як Росія продовжує "вставати з колін"

Ну і також як про "майстерню" з виробництва "законодавців мод", як-от винищувача JAS 39 Grippen, або ж штурмового катера Combat Boat 90.

Важливо! Але "з кадру" випало те, що принаймні з 2015 року Швеція почала готуватись до можливої війни проти РФ.

Саме у 2015 році у шведських урядових документах з'явилася теза, що їм потрібно готуватись до війни з росіянами. У 2016 році шведи зняли з консервації свої берегові протикорабельні комплекси RBS-15, щоб захищатись від Балтійського флоту РФ. У 2017 році – відновили призов в армію, паралельно з навчаннями армії РФ в Білорусі "Захід-2017" шведська армія провела навчання "Аврора", найбільші з часів "холодної війни".

А в грудні 2020 року парламент Швеції погодив урядовий план "Тотальна оборона", головна ціль якого – захист країни від можливої агресії РФ. Оборонні затрати Швеції до 2025 року мають вирости на 40% або до 11 мільярдів доларів, а чисельність збройних сил до 2030 року має вирости до 90 тисяч осіб.

На замітку ласим до чужої землі

Зараз, як пише польський портал Defence24, Швеція як країна із населенням в 10,4 мільйона осіб та площею в 450 тисяч квадратних кілометрів має таку структуру сил оборони:

регулярні збройні сили налічують 24 тисячі солдатів, унтер-офіцерів та офіцерів і 9 тисяч цивільних службовців.

Ще приблизно 22 тисячі осіб служать у лавах Hemvärnet – воєнізованого формування, зведеного в 40 батальйонів, що виконує одночасно функції нашої Нацгвардії та сил територіальної оборони.

Зверніть увагу! Сухопутні війська Швеції укомплпектовані 120 основними бойовими танками Strv 122, 354 бойовими машинами піхоти CV90, 113 колісними бронетранспортерами AMV Patria та бронетранспортерами Sisu фінського виробництва.

Шведські військові також мають у своєму розпорядженні значний парк легких бронемашин – 380 бронеавтомобілів RG-32 Scout класу MRAP, 700 бронеавтомобілів на базі цивільного всюдихода Mercedes Benz G-Class, майже 1300 гусеничних всюдиходів типу Bv 206, Bv 309 та Bv 410.

Зараз шведські сухопутні війська мають на озброєнні протитанкові аркетні комплекси Robot 56 Bill вітчизняного виробництва та американські TOW. На заміну цим системам мають прийти французькі MMP.

Окрім цього в арсеналі шведських військових – гранатомети Carl Gustaw M4, АТ-4, MBT LAW (той же NLAW). Арсенал безпілотних літальних апаратів – 48 одиниць типу Skylark, 12 одиниць типу RQ-20 Puma, 8 одиниць типу Shadow та три типу Wasp III.

Показово! Шведська армія має лише самохідну артилерію – 40 самохідних гаубиць калібру 120 міліметрів Grkpbv 90 на шасі бойової машини піхоти CV90, та 48 колісних 155-міліметрових самохідних артилерійських установок Archer. Для управління вогнем артилерії шведські військові використовують радіолокаційні станції Art.Lok RR 2091.

Частини Hemvärnet мають лише легке озброєння та оснащення – стрілецька зброя, гранатомети Carl-Gustaf i AT-4, гусеничні всюдиходи Bv 206, деяка кількість штурмових катерів CB90.

Сили протиповітряної оборони Швеції зараз налічують 30 самохідних зенітних артустановок LvKv 90 на шасі бойової машини піхоти CV90, 16 зенітно-ракетні комплекси малої дальності RBS98 та 70 зенітно-ракетних комплексів середньої дальності RBS 70.



Окрім регулярної армії, до захисту Швеції готовий долучатися аналог української тероборони Hemvärnet / Фото Wikiwand

Блискавична реакція на загрозу

При цьому до 2025 року Швеція має отримати чотири батареї на 12 зенітно-ракетних комплексів Patriot, що матимуть шведське позначення LvS103.

Перший зенітно-ракетний комплекс Patriot Швеція отримала 18 листопада 2021 року, ще місяць знадобився для постановки комплексу на бойове чергування.

Крилата армада

Військово-повітряні сили Швеції – окрема цікава історія. Їх кістяк – 94 літаки JAS 39 Gripen модифікацій C та D, із яких 60 літаків мають пройти модифікацію до рівня E. Для підтримки дій "Гріпенів" у складі шведських військово-повітряних сил є цілий флот допоміжних літаків і два літаки радіолокаційного дозору Saab 340 Erieye, два літаки радіотехнічної розвідки Gulfstream IV та один літак-"повітряний танкер" типу KC-130H.

Більш того – для підтримання льотних навиків своїх пілотів шведські військово-повітряні сили досі зберігають у строю 46 реактивних навчальних літаків Saab 105, що вироблялись у 1960-х роках, і також мають сім нових поршневих навчальних літаків Grob G 120TP.

І так виходить, що на два стройові "Гріпени" шведські військові мають один начальний літак.

Армійська авіація збройних сил Швеції – 20 багатоцільових вертольотів AW109, 18 транспортних вертольотів NH90 і 15 гвинтокрилів UH-60 Black Hawk.

Хто першим зустріне загарбника

Оскільки Швеція географічно відокремлена від РФ водами Балтійського моря, саме шведським військово-мосрьким силам доведеться брати на себе перший удар агресора.

Ядро флоту Швеції– п'ять багатоцільових корветів типу Visby та два багатоцільові корвети типу Göteborg. Водозаміщення цих кораблів не перевищує 650 тонн. Також військово-морські сили Швеції мають у розпорядженні 5 підводних човнів, 13 патрульних катерів та майже 150 штурмових катерів CB-90.

Загалом складається така картина: у випадку "великої війни" Швецію оборонятимуть збройні сили, що мають якісну перевагу над армією РФ, зокрема в плані насиченості засобами розвідки. А де буде потрібно – плече підставить Hemvärnet як аналог нашої тероборони.

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Невидимий фронт

Але тут варто згадати і про дипломатичні та воєнно-політичні зусилля, які докладає Швеція для стримування РФ. Тут мова не тільки про те, що формально нейтральна Швеція у 2021 році провела одразу декілька спільних навчань із військовими США та Великої Британії, країн-лідерів НАТО.

Цікаво! Швеція зараз взяла такий курс, що у випадку "великої війни" з РФ на допомогу Стокгольму прийде армія Фінляндії.

Наприклад, фінські військові модернізують свої танки так, щоби бути повністю сумісними зі шведськими основними бойовими танками Strv 122.

У квітні 2021 року військово-морські сили Швеції та Фінляндії провели спільні маневри, під час яких фінські ракетні катери типу Hamina відпрацьовували захист шведського узбережжя від кораблів та субмарин противника.

Росія в ХІХ сторіччі провела низку воєн, аби в геополітичному сенсі відірвати Фінляндію від Швеції. І схоже, воєнно-політичне керівництво Швеції тут міркує так – якщо росіянам вказати на їх чергову геополітичну поразку, це паралізує волю Кремля, тому ніякої "великої війни" не буде.

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