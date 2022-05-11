Новым арбитражем "Газпрому" пригрозил руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что даже если газ не перекачивается по контракту, платить за это российская компания все равно вынуждена.

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Заявление Юрия Витренко

Глава "Нафтогаза" отметил, что в 2019 году он подписал транзитный газовый контракт с главой правления российского "Газпрома" Алексеем Миллером, в котором было положение "качай или плати".

Поэтому подавать ли газ для транзита – это право "Газпрома" решать. А вот платить, даже если не подаешь газ, – это долг по контракту. Если не будет оплаты, то выглядит так, что должен быть новый арбитраж. "Можем повторить?",

– написал Витренко.

Контекст

Накануне Оператор ГТС Украины заявил, что больше не сможет осуществлять транзит почти трети объема газа из России в Европу из-за того, что станции находятся на временно оккупированных врагом территориях. Речь идет, в частности, о прекращении работы с 7 утра 11 мая ГИС "Сохрановка" и пограничной с Россией компрессорной станции "Новопсков".

При этом Украина все равно собирается выполнять свои транзитные обязательства перед европейскими странами в полном объеме. Временные поставки будут проходить через станцию "Суджа", расположенную на подконтрольной Украине территории.

В заявлении от НАК "Нафтогаз Украины" говорится, что Украина больше не несет ответственности за транспортировку газа через временно оккупированные Россией территории. "Газпрому", в свою очередь, уже сообщали о "форс-мажорных обстоятельствах", которые делают невозможным транзит, впрочем, никакого ответа на это не получили.

Предварительные арбитражи: коротко

"Нефтегаз" и "Газпром" начали судиться еще в 2014 году. Российская компания требовала выплатить ей 56 миллиардов долларов, украинская же в обратном порядке – 44 миллиарда долларов.

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа.

против "Газпрома" по делу о поставках газа. Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года удовлетворил еще один иск украинской нефтегазовой компании. Тогда "Газпром" выплатил Украине компенсацию в 4,63 миллиарда долларов.

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