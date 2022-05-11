Новим арбітражем "Газпрому" пригрозив керівник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй сторінці у фейсбук. Він зазначив, що навіть якщо газ не перекачується, за контрактом, платити за це російська компанія все одно змушена.
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Заява Юрія Вітренка
Очільник "Нафтогазу" зазначив, що у 2019 році він підписав транзитний газовий контракт з головою правління російського "Газпрому" Олексієм Міллером, у якому було положення "качай або плати".
Тому чи подавати газ для транзиту – це право "Газпрому" вирішувати. А от платити, навіть якщо не подаєш газ, – це обов'язок за контрактом. Якщо не буде оплати, виглядає так, що має бути новий арбітраж. "Можем повторить?",
– написав Вітренко.
Контекст
Напередодні Оператор ГТС України заявив, що більше не зможе здійснювати транзит майже третини об'єму газу з Росії до Європи через те, що станції перебувають на тимчасово окупованих ворогом територіях. Йдеться, зокрема, про припинення роботи з 7 ранку 11 травня ГВС "Сохранівка" та прикордонної з Росією компресорної станції "Новопсков".
При цьому Україна все одно збирається виконувати свої транзитні зобов'язання перед європейськими країнами у повному обсязі. Тимчасово постачання відбуватиметься через станцію "Суджа", що розташована на підконтрольній Україні території.
У заяві від НАК "Нафтогаз України" йдеться, що Україна більше не несе відповідальності за транспортування газу через тимчасово окуповані Росією території. "Газпрому", своєю чергою, вже повідомляли про "форс-мажорні обставини", які унеможливлюють транзит, втім жодної відповіді на це не отримали.
Попередні арбітражі: коротко
- "Нафтогаз" і "Газпром" почали судитися ще у 2014 році. Російська компанія вимагала сплатити їй 56 мільярдів доларів, натомість українська у зворотньому порядку – 44 мільярди доларів.
- 22 грудня 2017 року "Нафтогаз" виграла арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу.
- Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року задовольнив ще один позов української нафтогазової компанії. Тоді "Газпром" виплатив Україні компенсацію у 4,63 мільярда доларів.
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