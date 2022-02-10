Об этом заявил в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале командующий Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" и экс-нардеп Дмитрий Ярош. По его мнению, наше государство может вернуть прежние исторические земли.
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Кубань – тоже украинская
Ярош не сомневается, что Украина вернет себе оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крым. Хотя с последним будет несколько сложнее с военной точки зрения. Он также добавил, что тогда новый крымский мост пригодится, поскольку Кубань – тоже украинская.
При определенных нормальных обстоятельствах – мы можем вернуть Кубань в состав украинского государства.
По мнению Яроша, Вооруженные Силы Украины способны выполнить любые задачи, которые будет ставить политическое руководство. Однако нужна поддержка всего общества, единение и нормальная экономика.
Полное интервью с Дмитрием Ярошем на 24 канале: смотрите видео
Блокада Черного и Азовского морей Россией
- Россия планирует с 13 по 19 февраля закрыть районы Черного и Азовского морей. Отмечается, что там будут проходить ракетные и артиллерийские учения.
- Об этом сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. По его мнению, Россия хочет устроить что-то вроде "морской блокады" украинских портов.
- В то же время в Министерстве иностранных дел Украины успели отреагировать. Там выразили решительный протест из-за таких действий Москвы.